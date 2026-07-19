Prevén migración venezolana por devastación

Los recientes sismos que devastaron ciudades importantes en Venezuela generan la intención de salir en caravanas porque en su frontera existen campamentos dispuestos a migrar hacia México, señaló en entrevista el activista y defensor de derechos humanos, Luis Rey García Villagrán, director de la AC Centro de Dignificación Humana.

Señaló que es necesario que el gobierno mexicano tome las medidas adecuadas en el tema migratorio, porque es un hecho el viacrucis que padecen y que se agravará en los próximos meses para estas personas, por lo que se prevé oleadas de caravanas hacia la frontera sur de México; además, existe expectativa por las elecciones en Estados Unidos y lo que consideran podría ser una inminente derrota para Donald Trump.

Los migrantes buscarán llegar a la frontera sur de México, aunque hay que considerar que el fin u objetivo de muchos de ellos no es esta franja fronteriza sino algunas ciudades importantes de México como: Monterrey, Querétaro, Guadalajara y la misma Ciudad de México.

Los migrantes en este momento no buscan llegar a los Estados Unidos porque cerró sus fronteras, pero con la expectativa de lo que determinen las próximas elecciones, que, de consolidarse un nuevo mandatario con la consecuente derrota de Donald Trump, esto podría catapultar la política no solo en los Estados Unidos sino en México y con ello favorecer a las caravanas.

Asimismo, indicó que a través de redes sociales se están gestando nuevas caravanas: una de ellas está programada para el 20 de agosto que partiría, una vez más, de Tapachula al centro del país. En ese sentido, Luis Rey hizo un llamado a las autoridades mexicanas de gobernación para que entreguen los documentos en Huixtla y no obliguen a los migrantes a caminar entre 17 y 20 días con consecuencias para la salud de quienes buscan mejores condiciones de vida.