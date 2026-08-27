Prevén otorgar 80 mdp por el regreso a clases

Previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Chiapas tiene previsto otorgar un total de 80 millones de pesos en créditos durante el mes de agosto, según informó su director estatal, Raúl Enrique Sánchez Espinoza.

Especificó que esta cifra representa la meta de la sucursal de Tuxtla Gutiérrez para apoyar a las familias trabajadoras en esta temporada de gastos escolares.

Sánchez Espinoza destacó que, hasta el momento, se ha alcanzado un 77 % de este objetivo trazado y se ha registrado un crecimiento del 8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Beneficios

Además, señaló que 2 mil 433 trabajadores han accedido a un crédito en lo que va del mes, lo que implica un incremento del 13 % en el número de beneficiarios respecto a agosto de 2025.

También explicó que el crédito Fonacot ofrece tasas preferenciales según el género y el plazo elegido: para las mujeres, las tasas inician en 8.9 %, mientras que para los hombres parten del 12.53 %.

Dijo que los trabajadores pueden solicitar hasta el equivalente a cuatro meses de sueldo, con plazos de pago que van desde seis hasta 30 meses, dependiendo del nivel de endeudamiento seleccionado.

Con esta proyección, el Fonacot Chiapas espera cerrar el mes con un superávit en la colocación de créditos, superando las metas establecidas y consolidando el apoyo a la economía de los hogares chiapanecos.

Sánchez Espinoza recalcó que el instituto mantiene ese compromiso de brindar opciones financieras accesibles y oportunas, especialmente en épocas de alta demanda como el inicio del ciclo escolar.