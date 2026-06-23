Prevén papelerías incremento del 10%

Con el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027, el sector de librerías y papelerías en Chiapas prevé un incremento promedio del 10 por ciento en los precios de los útiles escolares, derivado del encarecimiento de insumos importados y la presión de la competencia desleal.

Así lo dio a conocer Julio Sánchez Esquinca, presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías del Estado de Chiapas.

En entrevista, el líder del gremio señaló que, si bien las listas de útiles escolares han experimentado una reducción de hasta el 80 por ciento en la cantidad de materiales solicitados —en comparación con ciclos anteriores—, los precios sí registrarán un incremento generalizado.

“El incremento que estamos visualizando actualmente oscila en un 10 por ciento en material de papelería y libros”, explicó.

Programas de gobierno

Sánchez Esquinca atribuyó la reducción de las listas a la política educativa federal, que ha priorizado la entrega de materiales básicos a través de programas gubernamentales. Mencionó que, para el caso de sexto grado de primaria —uno de los niveles con mayor matrícula—, las listas se limitan a cuatro cuadernos, lápiz, bolígrafo, marcatextos, tijeras, colores y un juego geométrico.

“Hay mucho material que queda fuera. Tal vez dentro del ciclo escolar se soliciten esos materiales conforme avance el alumno”, puntualizó.

El presidente de la Asociación detalló que el incremento no es homogéneo. En el nivel preescolar, donde los materiales requieren mayor especificidad por razones de seguridad, el alza es más pronunciada. En secundaria, el aumento también es sensible debido a la exigencia de calculadoras científicas y materiales específicos por asignatura.

Sector primaria

“En el sector donde más alumnos se concentran, que es primaria, la lista se reduce y el incremento ronda el 8 por ciento; pero en general, en todos los niveles llega a un 10 por ciento”, precisó.

El líder del gremio alertó sobre la proliferación de productos de papelería de origen chino, que afectan la competitividad de las empresas nacionales y ponen en riesgo la calidad de los materiales. “Hay mucho material chino que se está introduciendo y eso afecta la competitividad de las empresas nacionales que fabrican estos materiales”, señaló.

Además, explicó que el suministro de cuadernos depende en gran medida de la importación, ya que la producción nacional no da abasto. “Hay una empresa que sí tiene el tema de la ceniza, pero no se da el abasto y tenemos que importar ese material, lo cual hace que lógicamente haya un incremento”, agregó.

Sánchez Esquinca recomendó a los padres de familia programar sus compras con anticipación y acudir a establecimientos formales que ofrezcan productos apegados a los estándares de calidad y con precios verificados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Asimismo, pidió evitar la compra en establecimientos de dudosa procedencia.

“Hoy por hoy los establecimientos contamos con el material para empezar a surtir. Pueden ir programando sus compras y no dejar al final, cuando el pánico atiende”, concluyó.