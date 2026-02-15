Prevén repunte turístico en Semana Santa 2026

El sector comercial y turístico de Tuxtla Gutiérrez, se alista con optimismo para la temporada de Semana Santa 2026, un periodo que históricamente representa un respiro para la economía local.

Luego de enfrentar dos años complicados, los empresarios confían en que la estrategia de promoción implementada por el gobierno estatal, sumada a los resultados en materia de seguridad, permitirá superar las expectativas de años anteriores.

De acuerdo con Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servitur) de Tuxtla Gutiérrez, quien destacó que el panorama para este 2026 es alentador.

Panorama en la entidad

“Es una de las temporadas que históricamente han sido buenas para todos los sectores económicos, el comercio y el turismo principalmente”, señaló en entrevista.

Recordó que el año pasado, durante el mismo periodo vacacional, se registró un incremento en la derrama económica, especialmente en regiones como la Costa y los Altos de Chiapas. “Este año creo que no va a ser la excepción”.

El líder empresarial atribuyó este optimismo a dos factores fundamentales: por un lado, las acciones en materia de seguridad impulsadas por el gobierno del estado, que —dijo— han dado resultados y generado confianza tanto en los empresarios como en los visitantes. “Le ha dado la confianza al turista para venir a disfrutar de los atractivos que tenemos dentro del estado”, puntualizó.

Chiapas: un destino seguro

Por otro lado, reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo estatal para posicionar los destinos chiapanecos. “Las estrategias que se han realizado han impulsado el poder disfrutar de la Semana Santa dentro de Chiapas. Para 2026, hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo y eso puede traernos todavía un poquito más de derrama económica”, explicó.

El presidente de Canaco-Servitur detalló que los esfuerzos de promoción están enfocados en regiones clave como Palenque, Los Altos, la región Zoque y la Costa, con el objetivo de detonar el turismo en todo el estado.

“Se han implementado muchos programas y estrategias precisamente para detonar el turismo. La expectativa es muy buena para esta Semana Santa”, insistió.

Consultado sobre si el tema de la seguridad también influye en la atracción de inversiones y promoción del estado, Blas Gutiérrez fue contundente:

“Sin duda. Ver los resultados en seguridad es un gran aliciente para decirle al país y al mundo que Chiapas es un estado seguro y está listo para recibir visitantes”.