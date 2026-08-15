Prevén sábado lluvioso por la onda tropical 27

Se viene un fin de semana de contrastes climáticos en el territorio chiapaneco, con un sábado con alta probabilidad de lluvias fuertes por el paso de la onda tropical 27 y temperaturas elevadas para el domingo y lunes debido al establecimiento de un sistema anticiclónico, de acuerdo a los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través del Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez.

Sábado

El Centro Hidrometeorológico Regional advierte que para el sábado se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, en las regiones norte, sur y este del estado.

Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas de viento, lo que podría ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, razón por la cual se recomienda estar atentos a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Sistema anticiclónico

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del domingo. Los modelos meteorológicos indican el establecimiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, el cual frenará las condiciones de lluvia y dará paso a un ambiente más seco y caluroso.

Para el domingo, se esperan únicamente intervalos de chubascos con precipitaciones de 5.1 a 25 mm, acompañados de un descenso en la nubosidad.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de 35 a 40 °C en zonas de Chiapas, el lunes, la tendencia se consolida, si bien prevalecerán los intervalos de chubascos, la influencia del anticiclón mantendrá el ambiente caluroso.

De cara al domingo y lunes, se exhorta a la ciudadanía a hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y no descuidar a grupos vulnerables como niños y adultos mayores ante las altas temperaturas pronosticadas.