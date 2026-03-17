Prevén temporada turística positiva

De cara a la próxima temporada vacacional de Semana Santa, el sector turístico de Chiapas mantiene expectativas positivas ante el incremento en el interés de visitantes y la confianza que se ha generado en los principales destinos del estado, informó el titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Segundo Guillén.

El funcionario señaló que los indicadores actuales apuntan a que el periodo vacacional será favorable para la entidad, lo que ha generado entusiasmo entre empresarios y prestadores de servicios turísticos.

“El ánimo en Chiapas está mejorando mucho y hay una gran expectativa entre los prestadores de servicios”, expresó.

Afluencia turística

De acuerdo con Guillén, representantes de hoteles en destinos como Tapachula, Palenque y San Cristóbal de Las Casas han manifestado confianza en que la afluencia turística durante la temporada será significativa, impulsada también por la promoción que se ha realizado del estado y por los mensajes positivos emitidos desde el gobierno estatal.

“El trabajo que se ha venido haciendo en promoción y las políticas públicas que se están impulsando le dan una buena energía a Chiapas para atraer visitantes”, afirmó.

Explicó que el estado cuenta con al menos cinco centros importantes de llegada de turistas que funcionan como nodos de distribución hacia otras regiones: Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Además, destacó que recientemente se ha fortalecido la promoción de destinos de playa, particularmente en la costa chiapaneca.

Promoción de destinos

Un ejemplo es el impacto que tuvo el evento internacional de surf realizado en Pijijiapan, que ayudó a visibilizar playas que durante años permanecieron fuera del mapa turístico nacional.

“Estas playas habían permanecido prácticamente en el anonimato, pero ahora están siendo visitadas cada fin de semana. Aunque la oferta hotelera aún es limitada, esto puede motivar inversiones y generar empleos en la región”, comentó.

En cuanto a la recomendación de autoridades ambientales de evitar eventos masivos cerca de santuarios de tortugas marinas, el secretario señaló que el gobierno estatal respalda las medidas de conservación.

Indicó que la estrategia turística del estado pone especial énfasis en el cuidado del patrimonio natural, por lo que se atienden las recomendaciones de organismos técnicos en materia ambiental.

Añadió que se mantiene diálogo con prestadores de servicios en zonas costeras, particularmente en Puerto Arista, donde empresarios y restauranteros han mostrado disposición para adaptarse a nuevos esquemas de turismo que respeten el entorno natural.