Prevén tregua al calor con el frente frío 37

El calor verá una tregua en territorio chiapaneco en las próximas horas, el frente frío numero 37 ocasionará un ambiente fresco en algunas regiones acompañado de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, los efectos comenzarán a sentirse durante la noche del domingo 22 y madrugada del lunes 23 de febrero.

De cero a cinco grados se podrían registrar las mínimas, principalmente en zonas serranas y Altos de Chiapas; de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estos efectos son causados por la masa de aire ártico que acompaña a este nuevo sistema frontal.

Región central

Para la región central, el termómetro verá un descenso durante la madrugada del lunes 23 de febrero con mínimas de hasta 14 grados Celsius, sin embargo, el efecto de la masa aire ártico podría descender la temperatura hasta los 12 grados.

Para hoy, domingo 22 de febrero, el estado registrará lluvias muy fuertes con puntuales intensas que podrían alcanzar hasta los 150 milímetros sobre la región norte de Chiapas: Mezcalapa, Norte, De los Bosques, Tulijá Tseltal Chol, Maya y Selva Lacandona.

Para el lunes 23 de febrero las precipitaciones serán fuertes con puntuales intensas que alcanzarán los 75 milímetros. Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evento de “Norte”

Durante los próximos tres días, sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec se presentará un fuerte evento del norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Al mismo tiempo, se espera que sobre la región costera del estado el oleaje alcance hasta los tres metros y medio de altura, por lo que autoridades de Protección Civil (PC) han recomendado a la ciudadanía extremar precauciones para el tránsito de vehículos sobre la carretera costera, así como atender las indicaciones de la capitanía de Puerto.