Prevén verano exitoso en el Cañón del Sumidero

Con el inicio oficial de las vacaciones de verano, el embarcadero Cahuaré, uno de los puntos de partida más emblemáticos para recorrer el Cañón del Sumidero, ya se alista para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

Luego de una temporada marcada por la baja afluencia debido al Mundial de Futbol, los prestadores de servicios náuticos ven con optimismo lo que resta del periodo vacacional.

Así lo manifestó Asunción López Martínez, socio en el embarcadero Cahuaré, quien en entrevista compartió las expectativas y los preparativos para este verano. Sobre el panorama que vislumbran, el empresario comentó que, aunque la temporada pasada fue irregular, los pronósticos para los próximos días son positivos.

Hay expectativas

“La temporada que acaba de pasar, por ejemplo, en el lapso de Semana Santa tuvimos días buenos, días malos, bajó un poco la afluencia de turistas, pero por rumores de compañeros que tienen agencias de viajes y hoteles, según pinta muy bien estas vacaciones, esperemos en Dios que así sea”, expresó López Martínez.

Ante la llegada del turismo, el embarcadero ha redoblado sus esfuerzos en materia de seguridad y mantenimiento. El socio del embarcadero detalló que, como cada temporada alta, han realizado una inversión considerable en el equipo náutico para garantizar una experiencia segura.

“Nos preparamos para darle mantenimiento al equipo náutico: motores, lanchas, chalecos salvavidas. Tenemos una costumbre de que cada temporada de vacaciones siempre hacemos un pedido de mínimo 100 chalecos para poder solventar las necesidades del turista”, señaló.

Logística

Agregó que buscan agilizar la logística para que los visitantes no esperen demasiado: “No nos abastecemos a veces para atenderlos cuando hay alta afluencia, aunque lo mucho que pueden esperar haciendo fila sería media hora, pero por lo menos que ya tengan el chaleco listo para cuando llegue la lancha”.

Además de la preparación en seguridad, el embarcadero ha fortalecido su oferta de servicios para que el turista tenga una estancia más cómoda. Actualmente, cuentan con el restaurante “Nandalumí”, que ofrece desayuno buffet por las mañanas y comida a la carta en el resto del día.

En cuanto a las tarifas, López Martínez detalló que el recorrido en lancha tiene un precio de 355 pesos por persona, tanto para nacionales como para extranjeros.

Brazalete de acceso

Sin embargo, explicó que este año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) implementó una tarifa diferenciada para el brazalete de acceso: 65 pesos para turistas nacionales y 130 pesos para extranjeros, es decir, el doble. Los niños menores de 12 años y los adultos mayores con credencial del Inapam están exentos del pago de este brazalete.