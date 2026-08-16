Prevenir también es antes de abrir un mensaje

La prevención también inicia antes de abrir un mensaje en WhatsApp. La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, informa a la ciudadanía de un nuevo método de extorsión en el que la persona usuaria de WhatsApp recibe un mensaje con una ubicación en tiempo real, con la finalidad de exigirle dinero a la víctima mediante amenazas o supuestas represalias de grupos delictivos.

Personal especializado de la SSP destacó que los extorsionadores usan información digital y datos de redes sociales para simular que vigilan los movimientos en tiempo real de sus víctimas.

Ante esta situación, la Guardia Estatal Cibernética recomienda, en caso de recibir un mensaje sospechoso a través de WhatsApp, no responder, bloquear el número y reportarlo al número 0-89 de Denuncia Anónima o en la aplicación móvil No te Enganches.

La SSP refrenda su compromiso de fortalecer la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, para construir una sociedad más informada y proteger la integridad y patrimonio de las familias.