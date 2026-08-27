Prevenir también es cuidar a las mujeres del campo

En esta Nueva ERA, las mujeres del campo no están solas. Durante la entrega de fertilizantes a productoras en el municipio de Villaflores, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que hoy en Chiapas hay un gobierno humanista comprometido con la igualdad y la prevención de delitos de violencia de género.

En su intervención, Aparicio Avendaño acompañado de la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento; del fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y de la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, destacó que la Estrategia “Prevenir Para el Buen Vivir”, que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, llega a cada ejido y a cada municipio: “proteger y cuidar el campo es también defender el trabajo de las familias productoras”.

“Como lo ha instruido nuestro gobernador, estamos recorriendo los municipios, porque prevenir también es acompañar en territorio a las mujeres del campo, hoy no están solas, estamos aquí para escucharlas y atenderlas, cada avance, cada apoyo significa más tranquilidad para sus familias”, declaró.