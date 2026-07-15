Previene la SSP reclutamiento delictivo: Aparicio

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, refuerza acciones para proteger a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de prevenir el reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Aparicio Avendaño hizo un llamado a la población a reconocer que las falsas promesas de dinero fácil, lujos o beneficios inmediatos suelen ser estrategias utilizadas para enganchar a personas, principalmente jóvenes, en actividades ilícitas que ponen en riesgo su libertad, su integridad y su futuro.

Asimismo, aseguró que la seguridad no solo consiste en actuar cuando un delito ya ocurrió, sino que también significa prevenir, informar y acompañar a la ciudadanía para que tome decisiones seguras.

Por ello, la SSP promueve una cultura de la denuncia, el diálogo familiar y la confianza en las instituciones, fortaleciendo entornos donde las y los jóvenes encuentren oportunidades para desarrollarse lejos de la violencia.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con esta Nueva ERA de construir un Chiapas más seguro, donde la paz se fortalezca desde la prevención, la participación ciudadana y la protección de la niñez y la juventud.