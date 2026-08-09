Previenen a viajeros por brote de ciclosporiasis

Ante el reporte de un brote multiestatal de ciclosporiasis en México, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió un aviso preventivo dirigido principalmente a las personas que tienen previsto viajar, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y favorecer la detección oportuna de posibles casos.

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual puede transmitirse cuando alimentos o agua son contaminados con materia fecal de personas infectadas.

El parásito puede permanecer en el ambiente durante una o dos semanas, lo que representa un riesgo cuando existen condiciones deficientes de higiene y saneamiento.

Recomendaciones

Ante este panorama, la Secretaría de Salud recomendó lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente antes de preparar o consumir alimentos y después de acudir al baño.

En caso de no contar con agua y jabón, se puede utilizar gel antibacterial, con una concentración de al menos 70 por ciento de alcohol.

También pidió extremar precauciones con los alimentos, privilegiando aquellos que estén bien cocidos, además de lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

Se recomienda evitar alimentos crudos o poco cocidos, particularmente ensaladas y productos frescos que pudieran haber sido lavados con agua contaminada.

Si una persona presenta diarrea prolongada o líquida debe solicitar atención médica y comunicar al personal de salud su antecedente de viaje.

También aconsejó mantener una hidratación frecuente, de preferencia mediante soluciones con electrolitos.

Finalmente, pidió no automedicarse y evitar preparar alimentos para otras personas cuando se presente diarrea, con la finalidad de disminuir el riesgo de contaminación y transmisión del parásito.