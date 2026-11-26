En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó el inicio de la Jornada 25N, con la presentación del Catálogo de Buenas Prácticas Institucionales para Prevenir la Revictimización de Mujeres que Buscan Justicia, una herramienta de orientación que reúne acciones concretas para favorecer una atención diligente, respetuosa, libre de prejuicios y acorde con las necesidades particulares de cada mujer usuaria de la justicia.

Reflexión individual

Durante esta actividad, realizada en la Sala de Presidencia de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, la consejera de la Judicatura, María Magdalena Vila Domínguez, señaló que esta conmemoración, más allá de portar un color, nos convoca a una reflexión individual y colectiva sobre el desempeño de quienes integran la institución. En este sentido, invitó al personal judicial a identificar áreas de oportunidad en su labor cotidiana, trasladar esta sensibilización a los espacios de convivencia laboral y a actuar con mayor empatía hacia quienes acuden en busca de justicia, reconociendo que cada persona enfrenta circunstancias familiares, sociales y laborales distintas.

Por su parte, la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Miriam Yadira Nájera Pétriz, destacó la importancia de fortalecer las capacidades del personal judicial y transversalizar la perspectiva de género en el quehacer institucional. Asimismo, explicó que este catálogo que se presenta, busca armonizar las acciones de atención con las atribuciones establecidas en el Código de Organización, de manera que las obligaciones normativas se traduzcan en buenas prácticas institucionales que garanticen a las mujeres una atención libre de revictimización.