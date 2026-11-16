Previenen las adicciones con obra de teatro

La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, llevó a cabo la presentación de la obra de teatro “Volver”, con el objetivo de sensibilizar a las y los jóvenes del nivel medio superior sobre los riesgos del consumo de sustancias y promover la prevención de las adicciones.

La actividad estuvo dirigida a la comunidad estudiantil y personal docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 42, en el municipio de Villa Corzo, con un total de 639 alumnos y maestros beneficiados.

Durante su intervención, el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, exhortó a las y los jóvenes a evitar el consumo de alcohol y drogas, al señalar que las adicciones generan consecuencias negativas en su salud y desarrollo, además de afectar las relaciones familiares, sociales, laborales y educativas.