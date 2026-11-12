Priistas alistan proyecto para el 2027 en SC

Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de San Cristóbal de Las Casas, se reunieron para el arranque de los trabajos para el nuevo Consejo Político Municipal.

A la reunión acudieron priistas distinguidos, jóvenes revolucionarios, mujeres y los sectores obrero, campesino y popular, “un paso decisivo con el que el partido articulará un proyecto político serio, estructurado y confiable de cara a las elecciones de 2027”, dijeron.

Estructura

Durante este encuentro, la dirigente municipal, María José Velasco Moscoso, enfatizó que la estructura territorial se mantiene sólida, cohesionada y con un liderazgo confiable.

“Este proceso representa una auténtica renovación que integra la experiencia de priistas distinguidos, el empuje de los jóvenes revolucionarios, la fuerza de mujeres comprometidas con la justicia social y el trabajo de los representantes de los sectores obrero, campesino y popular del PRI en San Cristóbal de Las Casas”.