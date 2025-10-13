Primer aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez

La Parroquia de Guadalupe perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, dio a a conocer que este domingo iniciaron los rezos y misas para conmemorar el primer aniversario luctuoso del presbítero Marcelo Pérez Pérez.

El párroco José Bartolomé Gómez Martínez, el consejo parroquial, los grupos y servidores de la Parroquia de Guadalupe, invitan a toda la feligresía a las actividades durante la novena de misas y rezos en la sede Parroquial del templo de Nuestra Señora de Guadalupe y en el templo del Dulce Nombre de Jesús, Barrio de Cuxtitali.

Invitación

En la invitación dan gracias a Dios por el tiempo “que le concedió tener como párroco al padre Marcelo; su ejemplo y enseñanza perdurará por siempre en nuestros corazones”.

Dieron a conocer que las actividades se realizarán del 12 al 20 de este mes, las misas a las 7:30 de la mañana y los rezos a las 17:00 horas en el templo de Guadalupe, al término del rezo se realizará un evento cultural, indican.

El prebistero Marcelo Pérez Pérez fue asesinado el 20 de octubre del año 2024, al salir de oficiar una misa en el templo de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas.