Con sede en el municipio de Tonalá, en el Centro Educativo CBTIS 170, se lleva el Primer Encuentro Birregional de la comunidad LGBTTIQ+, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, visibilización y diálogo entre las personas activistas, líderes, organizaciones y personas de la población para construir instituciones más sólidas e incluyentes.

Con la presencia de Marian Vázquez González, titular de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Chiapas; Tonia Prado de los Santos, regidora del municipio de Tonalá; Maria Teresa Campos Flores, directora de Fortalecimiento para la Igualdad Sustantiva de la Secretaría de la Mujer en igualdad de Género; Koko de los Santos Arroniz, líder de la Red de Inclusión en Chiapas; Carlos Jesús Mendoza Cruz, director de Asuntos de Diversidad de Género del municipio de Tapachula; María Guísela Toro de la Cruz, síndica Municipal de Tonalá; Berenice Reyes de la Rosa, directora del Empoderamiento de la Mujer de Tonalá; Carmen Velásquez Velasco, coordinadora General de la Red de la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas.

Nueva ERA

La políticas públicas en este gobierno Humanista que preside el Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, es a través de esta Secretaría de la Mujer que sean los portadores y portadoras de la denuncia y en esta Nueva ERA, ha sido contundente nuestro mandatario estatal para que le demos el acompañamiento y brindemos la certeza jurídica, Salud y Psicológica a todas, todos y todes y se aplique la norma 046 y 047, así como todo el peso de la ley, quienes violenten los delitos de acoso, abuso y hostigamiento sexual, afirmó Marian Vázquez González.

Agradeció al gobierno municipal de Tonalá, Manuel Narcía Coutiño por su apoyo y logística, así también a Tonia Prado de los Santos por su ardua labor y su trabajo en su responsabilidad y comisión de equidad de género como regidora y por supuestos a Berenice Reyes de la Rosa, por su encomienda y ser la primer respondiente en casos y hechos de quienes sufren violencia de equidad de género.