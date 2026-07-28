Primer encuentro de servidores públicos

Funcionarios públicos de Chiapas que presentan alguna discapacidad, acudirán el próximo 31 de julio a la Cámara de Diputados para participar en el primer encuentro nacional de servidores públicos con discapacidad.

Lo anterior lo informó Homer Luis Sevilla Flores, coordinador municipal para personas con discapacidad en San Cristóbal, quien agregó que la intención de la comisión de grupos vulnerables que encabeza la diputada Mónica Herrera, es que “empecemos una agenda nacional, desde los que ya estamos trabajando en el servicio público e ir dejando precedentes para que los que vienen atrás encuentren bases y podamos avanzar más en el derecho de las personas con discapacidad”.

Agregó que se irán diez personas de todo el estado y “la idea es empezar un proceso que no existe, pues no tenemos una comunidad fortalecida ni con una agenda y este será el principio”.

En entrevista señaló que “después se convocará a una reunión estatal con personas con discapacidad para establecer qué funciona y qué no funciona para promover que el derecho de las personas con discapacidad se ejecute”.