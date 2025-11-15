Con la presencia de 110 participantes, entre guías de turistas, turoperadores y estudiantes, inició el Primer Encuentro Internacional de Guías de Turistas en Chiapas, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas.

Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, detalló que el evento cuenta con representantes de Guatemala, específicamente del departamento de Sololá, así como el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Este encuentro también albergó a guías de diversos estados de la República Mexicana como: Guadalajara, Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Oaxaca.

Ovando Valencia explicó que el objetivo principal de este encuentro es promocionar a Chiapas y profesionalizar el sector turístico que se tiene, no solo en el estado, sino en todo México.

Actividades

Respecto a las actividades del encuentro indicó que el primer día está dedicado a lo académico con ponencias magistrales, en los días posteriores se llevarán a cabo prácticas de campo y conversatorios en puntos como el Cañón del Sumidero y en comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán.

A la par, Ovando Valencia hizo un llamado a impulsar la región de la selva, un punto que requiere mayor apoyo turístico en zonas como: Yaxchilán, Bonampak, las guacamayas y comunidades lacandonas.

“Invito también a que no solo los que vienen dé afuera, sino que los propios chiapanecos visiten Chiapas, que lo conozcan”, mencionó.

Sobre estas últimas, destacó su papel no solo en el turismo, sino también en la conservación, y afirmó que están capacitados como guías de turistas.

Finalmente, extendió un mensaje de agradecimiento e invitación: “El turismo es una de las actividades más importantes que tiene Chiapas. Los invito a que conozcan Chiapas”.