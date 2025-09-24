Primer lugar en menos delitos de alto impacto

Con los números que arrojan las autoridades federales, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó que Chiapas alcanzó dos primeros lugares; uno está relacionado con la reducción de los delitos en su conjunto y el otro con menos incidencias en los de alto impacto.

Estas cifras, resaltó, son históricas y ahora coloca a la entidad por encima de zonas que tenían las mejores estadísticas por muchos años como lo es Yucatán.

Aparicio Avendaño comentó: “esta es una evaluación que no es de percepción, no es de sensación; es de números fríos, son información que mandan los 32 fiscales generales”.

Ajustes en las acciones

Además de las operaciones especiales realizadas en Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo comentó que ahora la estrategia se está enfocando en la proximidad social.

Es decir, que las personas vuelvan a confiar en sus autoridades. “Hoy creo que el hablar de la seguridad en Chiapas es un referente a nivel nacional”, destacó.

Respecto de lo que ocurrió recientemente con un supuesto “levantón” en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, Aparicio Avendaño comentó que es información falsa, lo que ocurrió fue la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una persona.

Reconoció que la percepción de seguridad ha costado cambiarla, pues se trata de la sensación que tiene la población en su entorno, sin embargo, invitó a la gente a seguir cuentas oficiales para saber qué ocurre en el tema de seguridad.

“No hemos tenido hasta levantones; la verdad es que no hemos tenido ni secuestros. Llevamos varios meses sin secuestros ni levantones”, refirió. Lo que se ha tenido en el estado, enfatizó, son complementos de órdenes de aprehensión y para eso se ponen en marcha operaciones.

Dijo que los feminicidios no deben de ocurrir en el estado y es importante hacer las denuncias, sin embargo, no habrá impunidad cuando ocurra un delito, actuando para detener a los responsables.

Finalmente, Aparicio Avendaño comentó que los resultados positivos se han alcanzado por la coordinación que existe con la Federación y con otras fuerzas del orden, además del respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.