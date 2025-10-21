Primer lugar en reducción de delitos de alto impacto

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la medición de la incidencia delictiva en general, Chiapas ocupa el segundo lugar en cuanto al periodo de enero a septiembre del 2025, en comparación al año anterior. Además, es el quinto mes consecutivo que Chiapas está en primer lugar, es decir, desde junio, ha cerrado en primer lugar cada mes.

“Si seguimos con esta tendencia, estamos seguros de que Chiapas cerrará en una posición privilegiada para el mes de diciembre y con el concentrado del año 2025, lo cual constituye un reto muy importante, porque el estado no había tenido estos logros en materia de seguridad, e insisto, es el esfuerzo que hacemos todas y todos para trabajar en cada rincón del estado y mantener la paz y la tranquilidad de todas las familias chiapanecas”, aseveró el fiscal general.

Mientras que, en la incidencia de alto impacto, Chiapas mantiene el segundo lugar, y durante agosto y septiembre obtuvo el primer lugar.

En relación con los hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla, de desaparición forzada cometida entre particulares, y homicidio, en agravio de José Manuel “N”, de 31 años, se acreditó la presunta participación de Cristian “N” y José Alexis “N”, quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios del estado, por otros hechos delictivos.

Además, se investiga a José Antonio “N”, alias “El Octa”, y Hugo Alexis “N”, alias “El Espíritu”, quienes presuntamente participaron en este hecho.

En esta transmisión, el fiscal general también mencionó que en cuanto al delito de feminicidio, el estado se encuentra en el lugar número 15, y aunque se ubica por debajo de la media nacional, “no estamos en el lugar que quisiéramos tener; este delito todavía sigue muy vigente y tenemos que trabajar todas y todos, principalmente en la prevención”.