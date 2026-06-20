Primer parlamento ambiental reúne a 45 jóvenes

Con la participación de 45 jóvenes provenientes de diversos municipios del estado, se llevó a cabo el primer Parlamento Ambiental de Guardianes de K’inal Balam en el Congreso del Estado, un ejercicio que busca dar voz a las nuevas generaciones en la discusión de políticas públicas relacionadas con el cuidado del entorno.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Valeria Santiago Barrientos, calificó la jornada como importante y necesaria para abrir espacios de participación ciudadana dentro del recinto legislativo.

Proceso

Previo al desarrollo del parlamento, se recibieron más de un centenar de propuestas ciudadanas, las cuales fueron sometidas a un proceso de evaluación por parte de un comité especializado que determinó cuáles serían presentadas ante el pleno.

Únicamente doce iniciativas subieron a tribuna por cuestiones de tiempo, la legisladora aseguró que el resto de las propuestas no quedarán en el olvido, sino que serán retomadas para trabajarlas de manera formal y canalizarlas a las instancias correspondientes.

En cuanto a los ejes temáticos de las propuestas, la legisladora local destacó que los jóvenes pusieron especial énfasis en la problemática de los residuos sólidos, un tema que afecta de manera recurrente a municipios como Tuxtla y San Cristóbal.

Plan educativo

También plantearon la necesidad de incorporar, a través de la Secretaría de Educación, programas y actividades ambientales dentro del plan educativo estatal, con el objetivo de fomentar una cultura ecológica desde las aulas.

Santiago Barrientos enfatizó que este parlamento representa el primero de muchos que vendrán, y adelantó que ya se preparan nuevos foros enfocados en medio ambiente y cambio climático, para los cuales extenderán invitaciones abiertas a la población en general.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a estar atenta a las próximas convocatorias y foros que organizará su comisión, en los que se espera replicar el entusiasmo y la participación registrados en esta primera edición del parlamento juvenil.