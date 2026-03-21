Primera entidad en añadir trabajadores independientes

El gobernador Eduardo Ramírez encabezó junto al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, la firma de Convenio para el Aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes del Estado de Chiapas al IMSS, donde destacó que la entidad es la primera del país en concretar esta iniciativa de carácter humanista, cuyas aportaciones serán cubiertas con recursos estatales.

El mandatario sostuvo que este acuerdo representa un avance decisivo en la garantía de los derechos laborales de las y los chiapanecos, además de reafirmar el compromiso de destinar el presupuesto al bienestar de la población. Añadió que, durante los próximos cinco años, el gobierno de la Nueva ERA cumplirá de manera puntual para asegurar que las personas beneficiarias cuenten con acceso a la seguridad social.

Mensaje

“Este será uno de los programas más importantes y emblemáticos del humanismo en Chiapas, porque pensar en quienes menos tienen, en quienes trabajan todos los días, es pensar en el pueblo. Queremos que se sientan tranquilas y tranquilos al contar con seguridad social y acceso a servicios médicos de especialidad. Somos el primer estado en hacerlo con recursos estatales, lo que significa que los ingresos se reinvierten en el pueblo, que es la mejor inversión”, expresó.

Informó que el programa, que beneficia inicialmente a mujeres y hombres transportistas, artesanos, mariachis, locatarios de mercado, aseadores de calzado y marimberos, entre otros, incorporará a periodistas y a personas con discapacidad que se autoemplean, comenzando en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal y Palenque, con la perspectiva de ampliar gradualmente la cobertura a otras regiones del estado.

Coordinación

Ramírez Aguilar reconoció la contribución de las y los trabajadores independientes a la economía y la prosperidad de Chiapas y reiteró que su administración continuará atendiendo las necesidades del pueblo, en coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó que el gobernador Eduardo Ramírez y su equipo sumaron esfuerzos con el Seguro Social para que hoy las personas trabajadoras independientes y sus familias cuenten con aseguramiento. Subrayó que el Gobierno de Chiapas es el primero en la historia del país en asumir la incorporación al IMSS de las primeras 3 mil personas trabajadoras independientes, quienes tendrán acceso a los cinco seguros del Instituto: Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y de Guarderías y Prestaciones Sociales.

Prosperidad compartida

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que la prosperidad tiene que ser compartida, “para ello debe haber paz y el gobernador ha recuperado la paz y la seguridad. Por eso ahora vamos por el siguiente escalón, la seguridad social.

Hay más Seguro Social en Chiapas que nunca, por eso es un momento en que se vive y se siente el humanismo que transforma y un rumbo también para el IMSS, como lo dice nuestro himno, es el rumbo al porvenir”, expresó.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido, indicó que este acuerdo refrenda el compromiso de acercar la seguridad social a quienes, con su trabajo diario, impulsan la economía del estado. Detalló que, de las 400 mil personas beneficiadas a nivel nacional, 3 mil corresponden a Chiapas, quienes contarán con atención médica integral, medicamentos, servicios hospitalarios y respaldo ante eventualidades de salud.

Es un derecho

La secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, Albania González Pólito, enfatizó que la seguridad social es un derecho humano fundamental que garantiza protección y acceso a la salud, por lo que celebró este acto de justicia social en favor de quienes diariamente buscan el sustento de sus familias en condiciones de riesgo.

En representación de los sectores beneficiados, Marlene Toalá Serrano y Reina Isabel Martínez Cruz expresaron su agradecimiento por este apoyo, que se traduce en acceso a servicios médicos, así como en mayor certidumbre laboral y económica para sus familias.