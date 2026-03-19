Primera generación de cadetes, 112 graduados

Una de las metas en esta administración estatal es que se puedan contratar alrededor de dos mil 500 policías para reforzar los trabajos de vigilancia, enfatizó el Secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en el marco de la graduación de 112 cadetes de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste.

Se trata de elementos activos que en breve se desplegarán en diferentes puntos de Chiapas, para formar parte de los patrullajes y recorridos en diversos territorios.

Aparicio Avendaño comentó que tenía 30 años que no se graduaban de manera formal elementos policiales, los cuales debían cumplir con mil 80 horas de formación.

La próxima generación

“Son sangre nueva, es un hecho sin precedentes para el estado de Chiapas. Nosotros dijimos a la llegada del señor gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, que bajo su liderazgo íbamos a fortalecer todas las capacidades de la Secretaría de Seguridad del Pueblo”, remarcó.

La graduación de los cadetes, enfatizó, también permitirá a la Secretaría llevar a cabo un relevo generacional entre los policías que tienen más de 30 años de servicio y pasarán a una fase de jubilación.

Aparicio Avendaño comentó que son más de diez mil 300 elementos que tiene la entidad y que realizan labores de seguridad, a fin de que colaboren con la vigilancia y los trabajos de prevención.

El plan de estudios contempló preparación con conocimiento en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, los protocolos a seguir en casos de aseguramientos, proximidad social, derechos humanos, entre otros.

Técnicas

Resaltó que los cadetes graduados cuentan con una alta capacidad en técnicas y tácticas policiales, además de tiros de reacción. Explicó que la actual administración ha puesto por delante los temas de seguridad.

El secretario puntualizó que se han autorizado una contratación de 500 plazas por año, a esto se le suman las acciones de aumento salarial a los elementos policiales y acciones en materia de salud para la corporación.

Finalmente, se destacó que los cadetes graduados se incorporan al ámbito laboral con salarios que son dignos y que arrancan desde los 14 mil pesos mensuales.