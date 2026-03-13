Primera infancia, tema educativo pendiente

Reconociendo la urgencia de intervenir espacios educativos, presupuesto y capacitación en Chiapas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), la Fundación aeioTÜ, el Museo de la Niñez, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación (SE) presentaron los resultados del programa Ambientes que Inspiran e inauguraron mejoras físicas y metodológicas en salas del museo de la capital del estado.

Se trata de una metodología que replantea la importancia de la primera infancia, que según reconoció Brenda González, representante del proyecto, es un tema prioritario que en la entidad se enfrenta a grandes retos como el analfabetismo y la falta de la capacitación de las y los profesores.

Reto

En este sentido, el secretario de Educación Roger Mandujano reconoció un reto en este tema específico, pues hace falta mucho trabajo y acciones para incidir en esta primera infancia, un tema históricamente pendiente.

Por ello dijo que buscará en el presupuesto 2027 se tengan las condiciones económicas para invertir en escuelas, capacitación y mejoras directas a este sector poblacional como al de otras áreas de desarrollo de las infancias.

Presentación

El proyecto fue presentado por las voceras Brenda Gonzales y Paola Jiménez de aeioTÜ en México, quienes dijeron se busca mejorar las metodologías innovadoras de educación de la primera infancia, destacando su enfoque integral que articula el aprendizaje a través del juego, el pedagógico de los ambientes y la formación continua de docentes.

Durante su implementación, el proyecto alcanzó logros relevantes directos en 810 niñas y niños, la formación de 148 docentes en primera infancia, el fortalecimiento de 225 líderes educativos en tres territorios, la intervención en 13 Centros de Atención Infantil en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque y la integración de un componente de articulación cultural en Tapachula.