Primera universidad en contar con oficinas PrevenIMSS

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, inauguró la Jornada de Salud PrevenIMSS Unach, el Consultorio PrevenIMSS y Módulo Prep Unach, en el SciTech Lab de Ciencia y Tecnología al Servicio de Chiapas, del Campus IV Tapachula.

El rector Oswaldo Chacón Rojas, acompañado del secretario de Salud y director General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, Omar Gómez Cruz y del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, expresó su beneplácito por ser la primera universidad del país en tener oficinas del PrevenIMSS,

“Cuando se inauguró el SciTech Lab señalamos que trabajaríamos para que este edificio se convirtiera en un motivo de orgullo para los tapachultecos, la región del Soconusco y los universitarios, por ello, este paso que damos tiene un gran alcance, pues va a ampliar la gama de servicios, gracias a la iniciativa del IMSS y de la Secretaría de Salud”, puntualizó.

Suman esfuerzos

Por su parte, el secretario de Salud y director General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, Omar Gómez Cruz, indicó que junto con la universidad se han sumado esfuerzos para que Chiapas salga adelante, lo cual se logra con el esfuerzo de todos, “Por eso se hacen alianzas, para avanzar de forma conjunta y mejorar los procesos de atención, y la comunidad Unach es muy importante”.

A su vez, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, al dirigirse a los estudiantes, los invitó a cuidar su salud y aprovechar los módulos de atención PrevenIMSS, así la ruta de su salud será promisoria.

“El sistema de salud coadyuva y pone los instrumentos a su disposición, el Módulo PrevenIMSS es el primero que el IMSS pone a nivel nacional en un espacio universitario, gracias a las alianzas entre la Secretaría de Salud, la Unach y el Instituto Mexicano del Seguro Social”, subrayó.

Servicios

Por su parte, el coordinador General de Salud Unach, Jordán Corzo Mancilla, dijo que esta Jornada tuvo como objetivo poner el servicio de prevención e información a los jóvenes, con el sentido de darles atención integral, y que sepan que cuentan con diversos servicios como consejería en salud sexual, consejería contra las adicciones y la promoción de la salud mental.

Así como lo servicios de consejería sobre métodos anticonceptivos, nutrición, vacunación, detección de hipertensión y diabetes, detección de infecciones de transmisión sexual, promoción de la profilaxis ante la exposición a VIH y módulos de afiliación IMSS.