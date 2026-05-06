Primeras lluvias dejan daños en municipios

Las primeras lluvias que se están registrando en Chiapas han dejando varias afectaciones en los municipios de Villaflores y Villa Comaltitlán, donde se reportaron daños en decenas de viviendas, en puentes y cultivos.

En el caso de Villa Comaltitlán, personal de Protección Civil (PC) Municipal llevó a cabo recorridos para verificar las zonas que presentaron afectaciones.

Con lo antes señalado, se confirmó que las recientes lluvias dejaron daños en 55 casas, debido a que se registraron desprendimientos de los techos.

Se contabilizaron daños estructurales en el puente al cantón Zapote Mocho, toda vez que uno de los cables de soporte falló.

Cultivos

Las autoridades de Protección Civil (PC) también detallaron otros reportes relacionados con el impacto en cultivos de maíz, plátano, mango, café y hasta los árboles maderables.

Las lluvias provocaron otros desperfectos como la caída de los árboles, también se dañó la vialidad que conecta al ejido Manuel Ávila Camacho-La Flor Lote Uno y de la cabecera municipal al ejido Manuel Ávila Camacho.

“Pedimos a la población mantenerse informada y circular con precaución en las zonas mencionadas mientras continúan las labores de limpieza y atención”, informó Protección Civil del estado.

Villaflores

La dependencia estatal agregó lo ocurrido con las lluvias en Villaflores, municipio en el que también se reportaron afectaciones.

Ahí, detallaron las autoridades, se dieron atenciones debido a los fuertes vientos y la lluvia que impactó diversos puntos.

En el caso de la colonia Santa Margarita, una barda cayó debido a la fuerza de la corriente de agua. Se retiró un árbol que colapsó y que obstruía el paso.

Protección Civil (PC) puntualizó que en la colonia Siglo XXI el personal llevó a cabo “el monitoreo y asistencia por encharcamientos que alcanzaron banquetas y garajes”.