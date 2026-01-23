Prioridad, dignificar espacios educativos

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas y niños, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, realizó la entrega de mesabancos en la escuela primaria “Rodulfo Figueroa”, en Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario dijo que la dignificación de espacios de educación es un tema prioritario para el Gobierno del Estado.

Durante el evento, el titular de la Secretaría del Humanismo destacó el significado personal de esta visita, al tratarse de la escuela donde cursó su educación primaria, y refrendó el compromiso del gobierno humanista con la educación.

Entrega de apoyos

“Regresar a la escuela Rodulfo Figueroa me llena de alegría. Aquí estudié mi primaria y hoy volvemos para entregar mesabancos que fortalecen la educación de nuestras niñas y niños”, expresó.

La entrega se realizó en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo, encabezada por el secretario Luis Pedrero González, como resultado del trabajo interinstitucional en favor del bienestar educativo.

Gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y a la colaboración con Fundación Coppel, estas acciones continúan llegando a más escuelas de Tuxtla Gutiérrez, reafirmando que invertir en educación es invertir en el futuro de Chiapas.