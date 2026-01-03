Prioridad en contratación de médicos especialistas

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que la entidad será beneficiada con el proyecto nacional de reclutamiento de hasta nueve mil médicos especialistas, muchos de los cuales darán de alta en Chiapas.

Explicó que en los últimos cinco años se impulsaron acciones de formación de médicos especialistas, reactivando la oferta de becas para residencias de especialidades en México.

Esto por años había estado parcialmente suspendido, pero producto de una política presidencial se reactivó el impulso a la formación de especialistas que hacían falta en la nación.

Implementaciones

Por ello, todo México tendrá nuevos médicos especialistas en sus diversos centros hospitalarios y en ese plan, Chiapas es prioridad.

En Chiapas dijo que gracias a la coordinación con el delegado estatal Hermilo Domínguez, se han generado las condiciones para que la entidad sea de las primeros beneficiadas con la contratación nacional prevista en hasta nueve mil nuevos médicos dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mencionó que se inició el reclutamiento en el nuevo hospital XIV de Septiembre y en otros de la entidad, donde se trabaja en la contratación de especialistas para tener cobertura en todos los turnos.

Entre los cambios anunciados para el sistema de atención del IMSS, están que los consultorios abrirán en turnos vespertinos y los fines de semana, la creación de una ruta exprés para pacientes graves, la elección de pacientes entre diferentes hospitales para sus consultas, junto con la simplificación de referencia entre hospitales, así como realización oportuna de todos los estudios diagnósticos.

Proceso

El proceso de contratación incluyó una captación de nueve mil 615 médicos especialistas mediante un draft, lo que significa un crecimiento del 100 % con respecto a los que se captó en 2018 y un récord en la formación de especialistas.