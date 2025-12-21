Prioridad para programas humanos en Chiapas

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, continúa impulsando la estrategia del “Humanismo que Transforma” en Chiapas, centrada en acercar servicios gratuitos y programas sociales directamente a las comunidades más vulnerables.

Recorridos

Recordó que en la más reciente actividad, se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2025 en la colonia Pistimbak, donde se ofrecieron servicios médicos, talleres comunitarios, apoyos alimentarios y actividades recreativas, reafirmando el compromiso del Gobierno Estatal de estar presente, escuchar y acompañar a la población.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia permanente que busca reducir desigualdades, fortalecer el tejido comunitario y construir un estado más justo y solidario

Expresó que una prioridad es también el tema de la alimentación de los sectores más desprotegidos, pues es un referente para erradicar la pobreza extrema, dijo.

Derechos sociales

Por ello, se busca contribuir a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales a grupos de atención prioritaria, a través de Comedores del Humanismo junto con acciones de orientación nutricional que les permita disminuir su condición de vulnerabilidad. Estos y otros proyectos aseguró tendrán continuidad en el año 2026.