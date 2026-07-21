Prioritario regular uso de la tecnología

Chiapas se ha convertido en un eje prioritario para el gobierno federal, después de que se anunció que se llevarán a cabo varios foros que tienen el propósito de regular el uso de la tecnología en la niñez y juventud, puntualizó Raúl Bonifaz, representante en el estado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Comentó que en el gobierno federal y local se tiene dentro de sus objetivos atender la educación en varios rubros, desde la parte física hasta temas de seguridad.

Los anuncios que hizo el secretario de Educación Pública (SEP) Mario Delgado con los foros y consultas a la sociedad sobre la regulación del uso de las redes sociales y la tecnología, remarcó, son importantes para que haya un orden con el tema de la inteligencia artificial.

Será, dijo Bonifaz, un amplio proceso de diálogo para crear un marco regulatorio que oriente de manera muy cuidadosa, estudiada, ética y segura el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los salones de clases.

Objetivo

La intención del gobierno, enfatizó, es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Chiapas, destacó, fue incluido en uno de tres foros nacionales que se llevarán a cabo para discutir el tema. A nivel local, la actividad será el 3 de septiembre.

En esos espacios se harán análisis que incluirán a especialistas para saber cómo será el uso de las redes sociales y los dispositivos móviles en las niñas, niños y hasta jóvenes.

Bonifaz comentó que todas las acciones van en beneficio de toda la comunidad educativa y, en el caso de Chiapas, se coloca como un eje prioritario, gracias a las buenas relaciones que hay entre el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la SEP, Mario Delgado.

Finalmente, comentó que sí la población estudiantil puede tener un riesgo por los contenidos que ofrecen las plataformas digitales, los cuales pueden generar conductas adictivas.