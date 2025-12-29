Prioriza Unich formación con conciencia social

En un contexto donde la formación de profesionales provenientes de comunidades indígenas es fundamental para el desarrollo regional, la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) está redefiniendo su papel bajo una política basada en tres principios rectores. Así lo explicó en entrevista su rector, Javier López Sánchez.

El primer eje, destacó López Sánchez, es “formar estudiantes de alta conciencia social con ética y valores”.

El segundo, “formar estudiantes con altos estándares de conocimiento”. Ambos, afirmó, se conjuntan para un fin último: que los egresados sean agentes de “transformación social, de sus comunidades”.

Objetivo

Para sustentar este objetivo, la universidad fortalecerá este año el área de tutorías, incluyendo apoyo psicológico, seguimiento a egresados y un acompañamiento integral. “Queremos que tengan espacios libres de todo tipo de violencia, espacios de paz universitaria”, indicó el rector.

Frente a las complejidades de la región, como el desplazamiento y la migración en Los Altos, el rector enfatizó la importancia del diálogo permanente con la comunidad estudiantil. “Todas las iniciativas que impulsamos en la universidad, lo estamos dialogando con los estudiantes, con la academia estamos trabajando de manera colegiada construyendo comunidad universitaria”, explicó.

Al ser cuestionado sobre mecanismos de inclusión similares a las acciones afirmativas de otras instituciones, el rector anunció una medida transformadora para la Unich. Tras detectar que, por ejemplo, solo dos egresados recientes de medicina eran de pueblos originarios, la universidad tomó una decisión histórica.

Porcentaje

“Por primera vez en la historia de la Universidad Intercultural, el 40 % de los estudiantes de medicina van a ser jóvenes de pueblos originarios. Esto es un parteaguas”, declaró con firmeza.

Para López Sánchez, esto trasciende el concepto de “acción afirmativa”. “Ni siquiera le quiero llamar acción afirmativa. Porque estamos hablando de un asunto de derecho a favor de los menos favorecidos”, argumentó.

Adelantó que próximamente se darán a conocer más iniciativas donde las lenguas originarias jugarán un papel crucial, incluso como requisito de ingreso para algunos posgrados.