Priorizan infraestructura hidráulica ante lluvias

Ante el impacto recurrente de las lluvias que causan inundaciones y encharcamientos severos en la capital chiapaneca, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, destacó que la solución requiere de una visión integral que combine infraestructura moderna y sostenibilidad ambiental.

En entrevista, la legisladora explicó que el problema se ha agudizado no porque las lluvias sean mas intensas, sino por la transformación del territorio.

“Platicando con expertos consideramos que la lluvia sigue siendo la misma. Lo que no sigue siendo igual son las áreas de escurrimiento que tenemos, porque cada vez la mancha urbana es mayor”, afirmó.

Subrayó que el incremento de superficies impermeables, como el cemento, derivado de un crecimiento urbano no planificado de manera sostenible, reduce las zonas naturales de absorción y agrava los escurrimientos hacia las zonas bajas de la ciudad.

Como respuesta central a esta problemática, Gómez Mendoza consideró “un gran acierto” la creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

Confió en que este organismo será clave para no solo proyectar y evaluar, sino también para construir “infraestructura hidráulica pensada desde un inicio para solventar las problemáticas de cada una de las ciudades”.

Respecto a otras ciudades del estado, la diputada expresó su confianza en las autoridades de San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, de quienes dijo, tienen “mucha voluntad de trabajo” para enfrentar estos desafíos que afectan anualmente a la población.

En materia ambiental, la entrevistada se refirió al Plan de Reforestación y Restauración de Microcuencas impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente estatal, el cual reconoció.

Aclaró que, si bien en una primera etapa se está priorizando las cuencas con mayor grado de afectación, Tuxtla Gutiérrez sí está contemplada dentro de este proyecto.