Priorizan la inclusión escolar en Chiapas

En el actual gobierno estatal, la inclusión dejó de ser un ideal y se convirtió en una realidad educativa. Chiapas avanza hacia una comunidad educativa consciente, participativa y comprometida con la construcción de un estado donde todas las personas, sin excepción, tienen un lugar y una oportunidad para aprender y crecer, lo manifestó el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz.

Dijo que con una visión renovada que apuesta por una educación más humana, sensible y transformadora, la Secretaría de Educación trabaja para escuchar, aprender y construir nuevas formas de acompañar a niñas, niños y jóvenes desde la inclusión.

Cifras

Por ejemplo, entre el 2022 y 2025 se han detectado en preescolar seis mil 688 niños y niñas con alguna discapacidad, en primaria casi 25 mil, en secundaria 11 mil 352 y están siendo atendidos a través de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, 20 mil 206 infantes.

Recordó que recientemente se realizó el conversatorio “Voces que Inspiran: Experiencias de Vida en la Discapacidad”, un encuentro de reflexión, donde docentes y directivos del Subsistema Estatal de Educación Especial fortalecieron sus competencias para avanzar hacia modelos educativos más accesibles.

Resaltó la sensibilidad, entrega y vocación del magisterio al sumarse en este tipo de actividades. “Las y los docentes no solo enseñan: transforman entornos, rompen barreras y promueven comunidades escolares donde la inclusión, el respeto y la solidaridad toman forma todos los días”.

Dijo que en el evento se prestaron valiosos testimonios de vida sobre autismo y discapacidad visual, compartidos por la señora Alondra López Rayas, el niño Kenai Yunuen López Rayas, la maestra Teresa de Jesús Cabrera Corzo y la maestra Rosmery Gómez Castro.