Priorizan población vulnerable con entrega de medicinas

De manera adicional a los servicios de salud que el Gobierno del Estado de Chiapas tiene dispersados en la población, gracias al Plan de Atención IMSS-Bienestar, se sumarán más de 243 mil medicamentos que se dispersarán principalmente en los municipios con población vulnerable, confirmó el secretario de Salud, Omar Gómez.

Programas de atención

Explicó que se tienen programas de atención a la salud que están en funciones como es el de estudios de mamas en comunidades indígenas y el plan estatal de abasto al medicamento que oscila entre el 70 y 80 por ciento dependiendo del origen de la medicación.

A ello, se adicionará el proyecto denominado Rutas de la Salud en Chiapas, una iniciativa de distribución de medicamentos gratuitos del IMSS-Bienestar que distribuirá en en el estado unos 243 mil 41 medicamentos e insumos a 85 unidades médicas, mediante 40 vehículos.

Estos servicios médicos prevén ser dispersados inicialmente en regiones con mayor incidencia de personas en situación de vulnerabilidad, así como el suministro articulado de medicamentos para las unidades de salud en zonas rurales.

Con estas estrategias, dijo, se evidencia que los gobiernos federal y estatal tiene una misma ruta en Chiapas para garantizar una mejora sustancial en los servicios médicos en favor de las y los chiapanecos.