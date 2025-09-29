Priorizan presupuesto para erradicación de la violencia

La diputada local Marcela Castillo Atristain afirmó que, ante la persistente discrepancia entre las cifras de feminicidios reportadas por las autoridades y las documentadas por las colectivas, el Congreso del Estado priorizará en el próximo presupuesto asignaciones para todas las secretarías involucradas en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el marco de una reunión con colectivas feministas, entre ellas la Colectiva 50+1 –que reporta 26 feminicidios en lo que va del año–, la legisladora abordó la crítica divergencia numérica.

“Quiero suponer, suponiendo sin conceder, que derivado a ello es que se ha realizado esta discrepancia”, señaló, refiriéndose a que la Fiscalía y las instancias correspondientes deben seguir un proceso legal para tipificar cada caso como feminicidio, lo que puede retrasar o modificar las cifras oficiales.

La diputada detalló que, como resultado del encuentro, se establecieron varios acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil para dar una respuesta integral a la crisis.

Recursos

Un presupuesto etiquetado, dado que el Congreso analizará pronto el Presupuesto de Egresos, las colectivas hicieron hincapié en la necesidad de asignar recursos específicos a la “erradicación de las violencias” para todas las secretarías con competencia en la materia, no solo para la Secretaría de la Mujer.

Campañas de prevención integrales: se acordó impulsar una campaña masiva en medios de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales, que informe sobre las reformas penales (como la pena de hasta 100 años para feminicidio), los números de denuncia y las consecuencias legales de la violencia.

Fortalecimiento de la Comisión: la Comisión de Feminicidios del Congreso se comprometió a tener un mayor acercamiento y a sesionar de manera más regular con la sociedad civil, para dar seguimiento a los casos y las políticas públicas.

Las nuevas reformas legislativas: para el segundo periodo ordinario de sesiones, inician el 1 de octubre.