Priorizan rescate infantil en el estado

El rescate de menores de edad chiapanecos en condición de trabajo infantil se ha extendido no solo a nivel local sino hacia otros estados, labores que han logrado el retorno de infantes que eran llevados a trabajar a diferentes puntos del país, informó Ana Isabel Granda, titular del DIF Estatal.

La funcionaria explicó que una vez identificados, se activan protocolos de colaboración con el DIF estatal correspondiente para que los niños y niñas chiapanecos, en su mayoría de origen indígena, puedan regresar a sus comunidades.

Pláticas

“Se les da una plática de sensibilización a los padres de familia para que no manden a los hijos a otros municipios o estados a trabajar, porque son muchos los riesgos que pueden enfrentar. Los derechos de los niños deben ser respetados: estudiar y estar en casa”, enfatizó Granda.

Si bien reconoció que la necesidad económica en las comunidades es una realidad que orilla a las familias a buscar ingresos, precisó que la presencia infantil en lugares como cruceros y calles de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán, han disminuido.

En cuanto a asistencia, destacó que el programa de desayunos escolares es el de mayor cobertura, beneficiando a más de 1 millón 800 mil niños en los 124 municipios, al llevar alimentos con proteínas y verduras a las escuelas con mayores carencias.

Además, anunció que el DIF Estatal prepara nuevos proyectos para incentivar la economía familiar, como las expo-mercaditos donde madres y padres de familia de diversas regiones pueden vender artesanías y productos comestibles.

En los casos de rescate, se brinda acompañamiento a los menores para reintegrarlos al sistema educativo, buscando la escuela idónea para que continúen con sus estudios.