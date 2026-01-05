Priorizan salud mental de los estudiantes

Tras un estudio realizado a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se determinó implementar medidas enfocadas en la promoción y cuidado de la salud mental, esto tras identificar altos niveles de ansiedad y presencia de estrés en la comunidad estudiantil.

El diagnóstico abarcó al 60 por ciento de la población universitaria y fue elaborado con la participación de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Los resultados revelaron factores de riesgo significativos que despertó el interés de las autoridades educativas.

Más del 50 por ciento de los estudiantes son foráneos, viven solos y en muchos casos carecen de una red de apoyo sólida, también se reflejó niveles altos de ansiedad, así como presencia de estrés y depresión en una proporción menor.

Estos resultados propiciaron a que el Consejo Universitario avalara un plan de trabajo basado en cuatro ejes estratégicos: prevención, intervención, formación e investigación, plan que dijeron está alineado con lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Educación Superior.

Las acciones derivadas de estos ejes estarán enfocadas totalmente en la promoción de la salud, la psicoeducación y el establecimiento de lineamientos para la atención y derivación de casos a la Clínica de Atención Psicológica de la universidad.

Se informó que la Dirección de Extensión Universitaria será la responsable de coordinar y dar seguimiento a dichas acciones en la comunidad estudiantil.

Por su parte la rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez, destacó la importancia del diagnóstico y del plan aprobado, dijo que los estudiantes son el motivo central del trabajo institucional y agradeció la colaboración de los consejeros, directivos y personal de apoyo.