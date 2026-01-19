Priorizan y promueven el cuidado animal

Uno de los esfuerzos más destacados y promovidos por la actual administración municipal ha sido el rescate, la atención médica y la promoción de la adopción responsable, aspectos que han marcado un cambio de visión entre la ciudadanía.

El edil Ángel Torres Culebro mencionó que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se han atendido diversas denuncias ciudadanas que han permitido el rescate tanto de perros y gatos que han sido víctimas de maltrato.

Algunos animales han sido trasladados al parque para mascotas Tuchtlán, donde reciben atención veterinaria integral, así como esterilización.

Estos casos forman parte de una estrategia declarada para atender las necesidades de perros y gatos, que conforman la totalidad de los animales en situación de calle en la capital.

Adopción

Torres Culebro enfatizó que a la par de estas acciones de cuidado se ha promovido campañas de adopción, para ofrecer una segunda oportunidad a los animales rescatados.

La administración ha invitado abiertamente a la ciudadanía a acercarse a las instancias correspondientes para brindar un hogar a estos animales.

Este enfoque se enmarca en un esfuerzo por construir una nueva cultura de cuidado animal, alineándose además con la legislación estatal que sanciona el maltrato.

La visión municipal ha priorizado la prevención a través de la esterilización para controlar la población callejera, combinada con el rescate activo y la promoción de la adopción, buscando que la sociedad reconozca a los animales como seres con derecho a una vida libre de violencia.