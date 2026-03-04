Privatización del agua permitirá trasvase de ríos hacia el norte

El agua subterránea de Chiapas está en parte privatizada con tres mil 950 concesiones entregadas; en tanto, distritos de riego y estados del norte de México analizan el trasvase de agua más grande del mundo desde los ríos Usumacinta y Grijalva, acción justificada en garantizar la seguridad alimentaria de la nación.

Desde la opinión del doctor Martín Mundo Molina, Premio Mundial de Ingeniería por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), urge revisarse la Ley de Aguas Nacionales que desde el marco jurídico regula la explotación, uso y preservación de los recursos hídricos, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta revisión teniendo como marco, no solo el agua concesionada al grupo FEMSA de San Cristóbal de Las Casas y las aguas concesionadas o sin concesión que explotan los mantos acuíferos subterráneos en diversas partes del estado, sobre todo en las grandes ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán, así como de otras instituciones privadas.

Los dueños privados del agua en Chiapas

De acuerdo a pruebas documentales, la Conagua y las reformas permisivas mantienen dentro de la legalidad esta visión mercantil y extractiva del agua que desde hace 30 años existe en la entidad, pero los actuales períodos de estiaje previstos han colocado de nueva cuenta el tema en debate público.

En primer lugar, el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su portal público enlista los permisos diversos que particulares tienen en el manejo de agua en Chiapas.

Para tener un muestreo sólido se tomó el caso de Tuxtla Gutierrez, donde se tiene registro de empresas, particulares y refresqueras, entre otras, que tienen permitida la extracción de agua desde hace más de 30 años.

Lista

Según el Repda de la Conagua, la empresa Agua Electrón, conocida como la red de abasto en botellones de agua más grande de la Zona Metropolitana, tiene permiso para tres pozos con la licencia: CHS100001 que le permite extraer y procesar cada año hasta 169 mil 463 metros cúbicos de aguas nacionales y subterráneas.

Campiñas Residencial tiene un permiso desde el 2019 para extraer 31 mil 792.40 metros cúbicos anuales; Arnecom, desde el 2013, tiene permiso para extraer hasta 28 mil 276.85; Tito Rubín, desde el 2003, extrae 16 mil 588.80

Campiñas del Carmen, con el permiso 11CHS130454/30ISGR01 desde el 2001 puede extraer hasta 62 mil 178.08 mediante siete anexos de aguas subterráneas, habitualmente terminología utilizada para pozo profundos o superficiales.

Embotellados Borsa, desde 1994 ha estado extrayendo 51 mil 114.60 metros cúbicos de agua, entre otros con montos menores de extracción y desecho.

Estos permisos solo son un muestreo de las tres mil 950 concesiones de extracción de agua a particulares que la Conagua reconoce haber entregado en Chiapas, en diversos momentos de la historia reciente.

La crisis que viene

En este escenario se consultó a Martín Mundo Molina, destacado ingeniero y académico condecorado con reconocimientos como el Premio Mundial de Ingeniería por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Premio Chiapas. El ingeniero civil y académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), coincidió con el riesgo que existe por la severa temporada de estiaje que se prevé en México.

Para este año de 2026 se prevé un escenario de riesgo alto de sequía severa y calor extremo en Chiapas, con temperaturas altas por encima de los 40 o C. A pesar de que el estado inicia el año con buena disponibilidad hídrica, los pronósticos apuntan a una intensificación de la sequía durante el estiaje.

La sequía inicia en los meses de marzo y abril. Se prevé un 2026 con escasez de lluvias en el sur de nuestro país, impactando la disponibilidad de agua. En estas fechas el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra rangos de sequía de “anormalmente seca” en los municipios de Ocosingo, Ostuacán y una parte de Tecpatán.

Así, al 15 de enero de 2026, el Monitor de Sequía indicaba que el 87.2 % del territorio chiapaneco estaba libre de afectaciones, lo que indica un inicio de año con buena humedad, pero el riesgo alto es a partir del inicio de la temporada de calor.

De acuerdo a nuestra redacción, el primer síntoma posible para Chiapas es que ante la sequía hará falta el agua potable y los pozos serán insuficientes para el consumo humano, pues la mayor captación de agua subterránea está concesionada para particulares.

Asimismo, los particulares tienen independencia para elegir cuándo y a quién vender, sin que el Estado tenga un sistema alterno de extracción sustentable para las necesidades de Chiapas y México.

Después, y pese a que la entidad es el estado con mayor disponibilidad de agua en México, los sistemas de riego tendrán carencias severas, afectando no solo la producción de temporada sino el volumen cárnico dependiente que también tendrá déficit de abasto de agua.

Esta crisis podría ocurrir este 2026 o en años posteriores, es cuestión de tiempo y la severidad de las sequías que pudieran presentarse; la única solución es una reforma estructural emanada de la federación y construida en Chiapas.

Trasvases

De no resolverse este cuidado de los recursos de Chiapas y México, el escenario de crisis venidero será el pretexto ideal para que los usuarios de los distritos de riego del norte del país (que consumen 60 litros de cada de cada 100 que se usan en México) que obtienen de las presas y pozos subterráneos, los utilicen para el riego de sus cultivos agrícolas, donde la ineficiencia supera el 50 % de desperdicios.

Es posible que en un futuro estén demandando agua del sur para trasvasarla al norte a las zonas de riego de Durango, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Chihuahua, donde el agua es muy escasa. No solo serán los distritos de riego, se sumarán las grandes ciudades del norte y las empresas y consorcios productores de alimentos y carnes.

El tema de los trasvases de cuenca ya ha sido expuesto a nivel nacional en diferentes conferencias que el Dr. Mundo Molina ha impartido, así como la que hará el próximo 20 de marzo de 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco de una conferencia internacional organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) de aquella ciudad.

Los estudios de investigación del maestro Mundo Molina han sido escritos en un libro denominado “Cauces y Encauses”, donde se habla de los problemas que traerá el cambio climático.

Sobre el modelo de trasvases de cuencas no es novedad en México, uno de los primeros relevantes realizados en México es el sistema Cutzamala, uno de los sistemas de suministro de agua más grandes del mundo, encargado de abastecer a la Ciudad de México que toma el agua del Estado de México llevándolo por bombeo al la Ciudad de México.

Alertó que mediante un proyecto de Trasvase de Cuencas se podrían llevar agua del Usumacinta o el Grijalva, con el poder adquisitivo del norte del país, así como también del interés superior de garantizar la seguridad alimentaria en México.

Reforma Ley Nacional del Agua

La Comisión Nacional del Agua, en su Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), debió haber presentado en coordinación con el Congreso del Estado de Chiapas y agrupaciones civiles un proyecto para resolver este vacío legal que permite la posesión del agua a particulares.

Asimismo, se debería haber impulsado una figura para que el estado adquiriera pozos o participación de los mismos para garantizar el suministro a sistemas alimentarios o de consumo humano directo.

Oficial

Desde febrero del 2023, Conagua reconoció haber otorgado tres mil 950 concesiones para la extracción de aguas subterráneas y superficiales en el estado. El propio titular, Felipe Irineo, dijo que aún se mantienen en trámite 700 solicitudes, las cuales están en análisis y estudio para ver si se les otorga la concesión.

El director técnico Luis Antonio Cabrera especificó que para fines de agua subterránea están normados 15 acuíferos, a los cuales cada tres años se realizan estudios de disponibilidad.

Pendiente bochornoso y millonario precio

En este marco, además de la entrega de pozos a particulares, destaca que al amparo de la normatividad, los ayuntamientos de Chiapas tienen autorizado pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Conagua, en multas que “permiten” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral.

Es decir, la normatividad “permite” estos desechos, a cambio de pagar una multa. Así, de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solo uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directas a la dependencia.

Esto significa que de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en Chiapas, en diferentes sexenios, menos del uno por ciento funciona. Esto representa un ingreso promedio trimestral para Conagua de 18 mdp, 73 mdp al año.

Agro Chiapas

Resulta ineludible abordar de manera parcial al menos el conflicto recurrente por el manejo de agua en ciclos agrícolas. Por ejemplo, hace poco tiempo productores del municipio de Suchiate, en particular del ejido Pino Suárez, denunciaron que desde hace más de 15 años enfrentan trámites burocráticos y presuntas irregularidades por parte de la Conagua, lo que les ha impedido utilizar agua de pozos.

Esta falta de atención condiciona la garantía alimentaria de Chiapas y de abasto de agua potable como un principio de los Derechos Humanos.

Academia

Este escenario de crisis advertida ha generado interés entre la comunidad académica; es el caso del investigador Héctor Ricardo Hernández de León y la doctorante Felisa Vanessa López Pineda, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), quienes desarrollan el poyecto de investigación titulado “Sistema de Monitoreo y Pronóstico de la Calidad del Agua Potable basado en IoT y técnicas de aprendizaje automático”.

Mediante el diseño de soluciones tecnológicas buscan un análisis oportuno de la calidad del agua que ingresa a las plantas de potabilización, observando parámetros físicos, químicos y biológicos del agua cruda, con el fin de garantizar que el recurso cumpla con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano.

Sermarnat

En el informe del Medio Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se señala que Chiapas es la entidad que mayor agua disponible tiene, junto a la región de la Peninsular de Yucatán, pero esta disponibilidad está contaminada de forma parcial y en manos de particulares con permisos de la Conagua.

En tanto que la región de mayor producción agrícola nacional es el norte del país, con mucho menor disponibilidad de agua por lo que, según el estudio del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, en su Informe del Medio Ambiente, plantea la eventual habilitación de campos en el sur de México para garantizar la seguridad alimentaria de México.