Problema en San Juan Bosco podría tener fin

Después de tres años de un conflicto al interior de la Caja Popular San Juan Bosco, que ha afectado tanto a trabajadores como a socios ahorradores, el Área Jurídica de la institución informó que la problemática podría darse por concluida una vez que se realice la asamblea extraordinaria ordenada por un juez de Tabasco.

A través de un comunicado, informaron que en dicha asamblea extraordinaria existen las posibilidades para que los socios y socios representantes ratifiquen, como señalan que lo han hecho en otras ocasiones, al actual Consejo de Administración, presidido por Rosa Elvira Flores Sánchez.

Indicaron que con ello también se restituirían los edificios que se les entregaron en forma provisional a Enoc Hernández Cruz, al tiempo que se le pondría fin a las demandas promovidas en contra de los directivos.

Demandas

En ese sentido, detallaron que tanto Hernández Cruz como Vicente Máximo Vera, quienes se autodenominan gerentes generales y apoderados legales ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, interpusieron demandas en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 trabajadores, incluida Rosa Elvira Flores, Manuel Maciel Mora y Francisco Darwin Trejo.

Según indican, la denuncia consignada al juez federal del Amate no procedió pues la propia FGR, al no existir elementos necesarios, solicitó que se cancelara la audiencia respectiva.

También mencionaron tres litigios promovidos por empresas chiapanecas en Jalisco, quienes demandan a Enoc Hernández Cruz y a la Caja Popular por montos superiores a los 200 y 400 millones de pesos.

Señalaron que pese a que los juicios están concluidos, el proceso de cobro está suspendido al estar sujetos al acuerdo que emita el juez federal en materia mercantil en Villahermosa, quien actualmente se encuentra conociendo el caso.