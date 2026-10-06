Proceso en libertad para Consuelo Hernández

Tras siete meses privada de su libertad por un presunto delito de robo en agravio de un familiar del alcalde Régulo Palomeque Sánchez, un juez autorizó que la señora Consuelo Hernández Sargento, lleve su proceso bajo arraigo domiciliario.

Sus familiares confirmaron la noticia, luego de una audiencia en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento, en donde el juez correspondiente autorizó el beneficio.

Señalamiento

La mujer es acusada por la señora Andrea Palomeque -hija del alcalde del municipio de Huixtla-, de haberle robado 125 mil pesos, ya que era trabajadora doméstica, aunque en ningún momento le encontraron el dinero en su poder.

Durante el tiempo que permaneció detenida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Huixtla, se realizaron manifestaciones por parte de familiares, amigos y ciudadanos que exigían su libertad, al considerar que se estaba cometiendo una injusticia.

Se dijo que aunque el proceso legal no ha concluido, esta permanecerá en su domicilio y con su familia, mientras que los abogados que la apoyan continuarán presentando pruebas de su inocencia.