Procesos de cambio han transcurrido sin novedad

El secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla, destacó que los procesos de cambio de adscripción e incremento de horas se han realizado con transparencia y respeto a los derechos laborales.

En este contexto reconoció la labor de los docentes y enfatizó que el modelo aplicado es híbrido, diseñado para no afectar a quienes ya habían participado en convocatorias previas.

Dijo que ahora los docentes de secundaria podrán impartir materias afines a su disciplina (ejemplo: en sociales, historia, geografía o formación cívica; en naturales, física o química), ampliando sus oportunidades de incrementar horas.

Fueron tres etapas: Primero, incremento de horas bajo la convocatoria nacional; luego, cambios de centro de trabajo; y finalmente, una nueva ronda para ajustes horarios.

Más de cinco mil horas en concurso: Se pondrán a disposición cuatro mil 600 horas iniciales y 460 adicionales, con el objetivo de que los maestros alcancen tiempo completo y mejoren sus ingresos.

Balderas Tovilla agradeció la voluntad del gobernador Eduardo Ramírez y del secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, así como la coordinación con el subsecretario estatal y representantes sindicales para consolidar estos acuerdos.

Subrayó que el esquema busca evitar interinatos y regularizar las plazas, beneficiando tanto a los trabajadores como al erario público.