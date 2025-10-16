Procuraduría Agraria mantendrá oficinas en Tapachula

Luego de la inconformidad de ejidatarios del Soconusco, encabezada por el líder regional Indalecio Flores Bámaca, por lo que consideraban un inminente cierre de las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) en Tapachula, la dependencia federal desmintió la información y refrendó que mantendrá la atención en sus instalaciones ubicada en la Perla del Soconusco.

En el comunicado oficial la institución aclaró que no existe ni existirá cierre alguno de su oficina en Tapachula, por lo que hizo un llamado a los campesinos a tener certeza en la continuidad de sus trámites agrarios y otras gestiones que se realizan, afirma que la institución mantiene sus servicios activos y al alcance de los sujetos agrarios de la región.

Continuarán con las puertas abiertas

La Procuraduría Agraria aseguró que sus puertas permanecen abiertas en Tapachula y en todo el país, para atender con profesionalismo, transparencia y compromiso a quienes acuden en busca de orientación o acompañamiento legal.

La PA indicó que por el contrario las acciones que realizan se están fortaleciendo y ampliando su presencia en todo el territorio nacional mediante la instalación y operación de Centros de Atención Agraria (CDAA), que acercan servicios de asesoría, representación legal y acompañamiento a ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros en cada rincón del país.

La institución ratificó el compromiso con la justicia social, la defensa de la tierra y el bienestar de las comunidades rurales, ya que la institución trabaja diariamente para fortalecer la propiedad social y garantizar los derechos agrarios, en la construcción de un país más justo, soberano y digno.