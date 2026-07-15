Prodecon ofrece servicios gratuitos

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) brindó durante abril atención y asesoría gratuita a las y los contribuyentes en sus declaraciones anuales de impuestos. Más de mil 300 personas acudieron para solucionar diversas dudas y evitar problemas con la autoridad fiscal.

Ramón García Gibson, delegado estatal de Prodecon, comentó que cada vez más personas de varios municipios acuden para que les ayuden a realizar sus declaraciones, también para saber cómo solicitar las devoluciones si es que eran aplicables o no. Incluso extendieron horarios de atención a los fines de semana.

Ahora buscan que más personas conozcan sobre la labor de la Prodecon, que eviten cualquier tipo de incidencia con el fisco, ya que el desconocimiento en temas fiscales no exime de la responsabilidad. Afortunadamente, la solicitud de asesorías y servicios ha ido en aumento.

Comentó que la Prodecon es un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, que vela por los derechos de los contribuyentes a través de diferentes áreas de atención, que van desde la asesoría general, admisión de quejas, acuerdos conclusivos y el servicio de representación legal.

Enfatizó que es importante dar a conocer estos servicios que brindan a las y los contribuyentes, ya que a pesar de que esta institución tiene 14 años de operación todavía hay muchas personas que desconocen sobre su labor y de que toda la atención y procedimientos son gratuitos.

Como delegación realizan campañas de difusión con volanteos, en redes sociales, a través de la guía que publican cada mes y distribuyen en diversos lugares, capacitación a diversos sectores para que más población conozca sobre Prodecon, que sepan que pueden presentar sus quejas ante cualquier anomalía que consideren.