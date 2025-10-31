Producción de maíz es insuficiente

La productividad de maíz en Chiapas ha disminuido de manera drástica, al grado que el comercio exterior prácticamente desapareció y las producciones dejaron de ser suficientes para el consumo interno, confirmó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Crisis

Para atender de manera emergente esta crisis, el legislador presentó una propuesta integral para el rescate del campo.

El proyecto plantea la creación de un programa permanente de capacitación y asistencia técnica, un “Crédito a la Palabra” sin intereses para productores, y la instalación de un Centro Estatal de Transferencia de Tecnología, así como un acuerdo con los municipios para que destinen al menos el cinco por ciento de su presupuesto al sector agropecuario.

Acciones

La iniciativa también propone la conformación de una contraloría social que permita a las comunidades rurales vigilar el uso de los recursos públicos.