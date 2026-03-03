Producción editorial debe abrirse a las sociedades

La producción académica, literaria y de investigación de Chiapas debe abrirse a nuevos escenarios, donde la participación de la sociedad civil es vital, pues permite conocer otras realidades que por años estuvieron cerrados a grupos privilegiados, explicó Gabriel Velázquez titular de la Dirección Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El también investigador dijo que esta apertura para publicar, mediante procesos de selección permite que las sociedades conozcan sus realidades, en todas sus dimensiones: antropológicas, académicas, sociales, culturales de la inmediatez misma, por ello llamó a participar de estos espacios totalmente abiertos.

Muestra de ello es la reciente presentación de un compendio de cuentos desde la Biblioteca del Fondo de Cultura Económica de la Unach.

El ambiente se llenó de imaginación y buen humor con la presentación del libro “Cuentos Jeringonzos y Otras Hormigas”, del escritor Raymundo Zenteno, en la Librería José Emilio Pacheco, obra que forma parte del Programa Editorial Universitario, de la Dirección Editorial de la Unach.

En un ambiente divertido y cargado de alegría, lectores de todas las edades se dieron cita para acompañar al autor en este encuentro literario. Entre risas y aplausos, Zenteno compartió algunos de los relatos que conforman su más reciente obra, cautivando al público con su estilo creativo, ingenioso y cercano.

Durante la lectura, las historias —llenas de ocurrencias, juegos de palabras y personajes entrañables— provocaron sonrisas constantes y una conexión inmediata con los asistentes, quienes disfrutaron gratamente cada cuento. La atmósfera se mantuvo cálida y festiva, convirtiendo la presentación en una verdadera celebración de la literatura.