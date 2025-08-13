Producción ganadera incrementó en el último año

Aunque en los meses recientes la ganadería en Chiapas pasa un escenario complicado, sobre todo para productores de pequeña y mediana escala, en el último año la entidad se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional por el valor de producción de ganado y aves en pie, con una participación de 4.57 % de la producción nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en 2018 y 2024 el valor de la producción en la entidad se incrementó 61.87 %, mientras que en el periodo 2023-2024 el incremento fue de 11.05 %.

En el 2024 el valor de la producción de ganado y aves en pie para Chiapas fue de 19 mil 380 millones 999 mil pesos; de este valor, 51.68 % corresponde a las aves en pie y 38.54 % al ganado bovino.

Reporte

El reporte del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, refiere que entre 2023 y 2024 el valor del ganado y aves subió 11.05 %. El ganado ovino aumentó 15.16 %, las aves 13.85, el ganado bovino 8.9, el guajolote con 6.05 y el ganado porcino con 4.46 %.

En el estado, entre 2018 y 2024, el mayor crecimiento del valor de la producción en términos absolutos se registró en aves, con un aumento de cuatro mil 384 millones 317 mil pesos; el segundo lugar lo ocupó el ganado bovino con un incremento de dos mil 314 millones 573 mil pesos; y el tercer lugar, el ganado porcino, con un incremento de 618 millones 836 mil pesos.

Considerando el valor de la producción pecuaria en canal y productos como leche, huevo, miel, cera y lana en 2024, Chiapas se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional aportando 3.67 % del total, lo que en valores absolutos representó 25 mil 254 millones 925 mil pesos. Entre 2018 y 2024 el valor de la producción pecuaria en canal y otros productos se incrementó 63.78 %.