Producir alimentos con menos agua, la meta en agricultura

El Programa Nacional de Tecnificación de Riego tiene la meta de tecnificar más de 200 mil hectáreas en 2025, con una inversión de 60 mil millones de pesos (mdp) para trabajos de revestimiento, entubar canales, instalar compuertas, automatizar sistemas de telemetría, adaptar riego por goteo y de aspersión para producir más alimentos con menos agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto permitirá asegurar los mantos acuíferos y que cada gota de agua rinda más. El Gobierno Federal busca producir más comida con menos agua, lo que se logrará con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

Agricultura inteligente

El investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del (Inifap), Víctor Manuel Rodríguez Moreno, comentó que en el futuro la agricultura tendrá que estar ligada a dos factores derivados del cambio climático para poder seguir produciendo alimentos: la disminución del agua y el aumento de la temperatura.

Indicó que esto se debe enfrentar a través de la generación de variedades que requieran menos agua, implementar una agricultura inteligente, con prácticas sostenibles y mejor tecnología, con el cuidado de los recursos naturales.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, enfatizó que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano y un bien común para alcanzar el bienestar de la población, sobre todo de las comunidades rurales.

Resaltó que impulsan acciones para llevar a cabo una transición hídrica acelerada y, de esta manera, contar con una actividad productiva más eficiente en el uso del agua.

“No puede ser que para producir comida estemos usando el 76 % del agua y que la mitad de esa agua no produzca ni un kilo de alimentos, porque es desperdicio, se pierde, eso no puede seguir siendo”, realtó.