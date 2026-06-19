Producir alimentos será cada vez más difícil

La demanda de recursos para la producción de alimentos en México, como la superficie agrícola, el agua, los fertilizantes y la mano de obra, resultará insostenible a largo plazo, por lo que es necesario avanzar hacia dietas saludables y sostenibles.

Lo anterior lo señalaron especialistas y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), durante el seminario “Del territorio al plato: sustentabilidad alimentaria”.

Hallazgos

María José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que uno de los hallazgos de sus investigaciones indica que el actual patrón de consumo de alimentos en México requiere un uso intensivo de pastizales, lo que incrementa la dependencia de importaciones de alimentos e ingredientes.

Detalló que el 75 % de la superficie cultivada corresponde a agricultura de temporal, la cual genera aproximadamente la mitad de los alimentos consumidos en el país, mientras que la otra mitad proviene de sistemas de riego cuya sostenibilidad también enfrenta importantes desafíos a futuro.

La también investigadora Eloíza Ramírez Yescas destacó que, aunque los análisis sobre la producción alimentaria suelen centrarse en las emisiones de gases de efecto invernadero, de igual manera es fundamental considerar aspectos como el uso y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como su relación con la transición hacia dietas saludables y sostenibles.

La investigadora de la Unicach, Andrea Venegas Sandoval, explicó que este encuentro académico se organizó en el marco de la colaboración entre ambas instituciones, derivada de las actividades del semillero de investigación “Ciencia y mentoría entre mujeres para transformar lo que cultivamos y lo que comemos”.